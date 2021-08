Halo Infinite: data di uscita trapelata sul Microsoft Store e poi rimossa

Quando esce Halo Infinite? Non lo sappiamo dal momento che lo sparatutto di 343 non è stato minimamente menzionato durante l'evento Xbox alla Gamescom. La stessa Microsoft però sembra aver fatto trapelare la data di uscita del gioco.

Sul Microsoft Store è comparsa una data di pubblicazione per "Halo Infinite Campaign", ovvero l'8 dicembre 2021, la data in questione è stata però subito rimossa e non sappiamo quindi se si sia trattato di un semplice errore o effettivamente di un reveal anticipato da parte della casa di Redmond.

Da notare come la data si riferisca apparentemente solo alla campagna, il multiplayer di Halo Infinite uscirà quindi prima, magari a novembre? La strategia di pubblicazione del gioco non è ancora del tutto chiara, 343 ha più volte ribadito che l'esperienza di Halo Infinite uscirà in tempo per le vacanze natalizie ma non sappiamo se il titolo verrà pubblicato interamente nello stesso momento o se godrà di due lanci ben distinti, uno per il multiplayer e uno per la storia.

Halo Infinite potrebbe comparire alla Gamescom Opening Night Live in programma oggi, mercoledì 25 agosto a partire dalle 19:30. Nelle prossime ore probabilmente scopriremo la data di lancio del nuovo Halo, l'uscita è comunque ad oggi confermata entro la fine dell'anno.