Halo Infinite, dataminer a caccia: 23 mappe al lancio e nuova Beta in arrivo a ottobre

Con anche il Director di God of War in attesa di giocare ad Halo: Infinite, cresce l'attesa per la prossima avventura spaziale di Master Chief, in arrivo su PC, Xbox One e Xbox Series X|S il prossimo 8 dicembre 2021.

Mentre 343 Industries ha deciso di conservare ancora un certo riserbo sulla campagna principale del gioco, la software house verdecrociata ha invece consentito agli appassionati di testare con mano il comparto multiplayer. La recente Beta tecnica di Halo: Infinite ha permesso al pubblico di avventurarsi tra molteplici mappe, per testare alcune delle nuove funzionalità e offrire i primi feedback sulla produzione.

Con il team impegnato ad apportare le ultime modifiche, sono molti i dataminer in cerca di ulteriori dettagli sull'epopea sci-fi. Dalle ricerche dell'indagatore di codici Surasia - noto nella community di casa Halo -, in particolare, sembra che Halo: Infinite potrebbe debuttare su PC e console con un corredo di ben 23 mappe disponibili. Ma non solo: a quanto pare, infatti, i giocatori potranno presto tornare a calcare gli scenari dello shooter, con alcuni avvistamenti che suggeriscono una ulteriore Beta tecnica in arrivo nel mese di ottobre.



Per quanto generalmente rilevanti, i dati rinvenuti dai dataminer non possono ovviamente essere considerati come fonti ufficiali: per saperne di più, non resta dunque che attendere comunicazioni da Microsoft e 343 Industries!