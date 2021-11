Halo Infinite, day one rotto: il kolossal FPS è già in vendita? Attenzione agli spoiler

Nonostante manchi ancora più di una settimana dall'attesissimo lancio di Halo Infinite, sono ormai in molti a vantarsi sui social di aver già potuto mettere le mani su una copia del kolossal sparatutto di Microsoft.

I curatori del portale social di Halo Polska e del Wiki polacco della serie di Halo, ad esempio, stanno ricevendo numerose testimonianze da parte di chi, recandosi in negozio per ricevere informazioni sulla propria prenotazione di Halo Infinite, ha ricevuto il gioco con largo anticipo rispetto al day one fissato da Microsoft per l'8 dicembre su PC, Xbox One e Series X/S. Similarmente, c'è chi asserisce di aver ricevuto in spedizione anticipata Halo Infinite dal proprio rivenditore, senza però fornire ulteriori indicazioni sugli store a cui si sono rivolti per acquistare la nuova esclusiva Xbox.

Sempre dalle pagine dei profili social di Halo Polska è possibile ammirare le immagini "ufficiose" della custodia finale di Halo Infinite, con l'immancabile scatto dedicato a Master Chief e l'indicazione sulla possibilità di eseguire il titolo tanto su Xbox One quanto su Xbox Series X (Series S, logicamente, non viene citata per la sua natura All Digital), con un riquadro bianco analogo a quello ammirato di recente sulla copertina di Forza Horizon 5.

Ad ogni modo, come verificatosi in passato con il day one rotto per titoli estremamente attesi dal pubblico, il nostro consiglio non può che essere quello di prestare particolare attenzione agli spoiler che potrebbero verificarsi da qui ai prossimi giorni su gameplay, ambientazioni ed eventi legati alla storia della Campagna di Halo Infinite.

Mentre attendiamo di ricevere nuovi riscontri sulla possibile rottura del day one del nuovo FPS di 343 Industries, vi invitiamo a leggere il nostro ultimo speciale con il resoconto a firma di Francesco Fossetti sulla prova di 10 ore con la Campagna di Halo Infinite.