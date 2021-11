Halo Infinite: demo della campagna e multiplayer domani? Ultimi rumor pre evento Xbox

Insider, dataminer e appassionati hanno unito le forze per cercare di decifrare la situazione, giungendo alla conclusione che il multiplayer di Halo Infinite uscirà il 15 novembre alle 20:00, ora italiana . A supporto di tale ipotesi, la community riferisce di test interni già avviati da 343 Industries e la pubblicazione di una frequente serie di aggiornamenti su Steam dedicati proprio ad Halo infinite, oltre ai numerosi server di gioco apparentemente già attivi. Non basta, perché si parla anche di una demo della campagna di Halo Infinite che verrà pubblicata sempre il 15 novembre, tuttavia alcuni insider fanno sapere che il lancio della versione di prova verrà probabilmente rimandato a causa di non meglio specificati bug. Secondo altre fonti invece i problemi sono stati risolti (o lo saranno nella giornata di domani) e tutto sarebbe pronto per lo shadow drop del multiplayer e della demo giocabile del single player del titolo. Sarà vero? Inutile dire che al momento non vi sono certezze in merito . Certamente, la somma dei singoli elementi pare suggerire che qualcosa stia bollendo in pentola, ma è altrettanto vero che, ad esempio, il database di Steam pare aver accolto update dedicati al gioco più volte nel corso degli ultimi mesi. Insomma, lo scenario è per ora piuttosto confuso: il miglior consiglio è dunque quello di attendere pazientemente la serata di domani, per scoprire se l'ottimismo di parte della community di Halo troverà effettivamente conferma.

#HaloInfinite steam files just got updated. 👀 Like I said, patch has been sent to cert for final testing.



Source @eliwimm. pic.twitter.com/rAqBHoCBZd — Ace. (@ToOLighthouse) November 14, 2021

We can now confirm that more 343i/Halo data servers are coming online, giving even more credibility to our earlier reporting #Halo #HaloInfinite — HaloHub (@HaloHubGG) November 14, 2021

An 11th hour change has claimed the early rollout of Halo Infinite multiplayer.



Original plans were to have Halo Infinite Multiplayer available on Monday, Nov. 15; but, a delay will push it back a tad bit -- still planned for November. https://t.co/G84bG8Jcor — NateTheHate2 (@NateTheHate2) November 13, 2021

Bug was fixed an hour ago, and a patch is live internally. I've heard the whole 343 dev team had to run to the studio to fix that bug https://t.co/u1ULM7Nuaq — Surasia | Ringworld (@Surasia4) November 14, 2021