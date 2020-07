Halo Infinite: la Demo Xbox Games Showcase girava su PC e non su Series X

343 Industries e Microsoft hanno mantenuto la parola: durante l'Xbox Games Showcase di giovedì 23 luglio, il pubblico ha potuto osservare in azione il nuovo capitolo della serie Halo.

Master Chief si prepara a tornare a calcare l palcoscenico videoludico nel periodo delle festività natalizie di quest'anno, con Halo: Infinite atteso su Xbox One, Xbox Series X e PC. In occasione dello show digitale trasmesso dalla Casa di Redmond, è stato presentato un ricco video gameplay di Halo: Infinite, che ha alzato il sipario su quella che sarà la campagna principale del gioco cross-gen.

In occasione di questo nuovo reveal, 343 Industries ha scelto di mostrare la Demo in azione su PC. L'hardware di quest'ultimo, si riferisce, è stato configurato in maniera tale da poter approssimativamente riprodurre le potenzialità offerte dalla componentistica della futura ammiraglia Microsoft. Il video gameplay di Halo: Infinite non è stato dunque direttamente registrato su di una Xbox Series X.



Ricordiamo che in seguito alla presentazione del gioco, il team di sviluppo ha confermato che Halo: Infinite sarà supportato per anni dopo il lancio, e che la build mostrata all'Xbox Games Showcase non presentava il Ray Tracing attivo, con quest'ultimo comunque atteso con un apposito aggiornamento su Xbox Series X.