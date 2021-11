Halo Infinite: i nuovi dettagli su combattimento e progressione di Master Chief

Oltre ad aver approfondito le caratteristiche della mappa open world di Halo Infinite, IGN.com ci offre una panoramica aggiornata sulle meccaniche di gameplay dello shooter Sci-Fi e sul sistema di progressione con cui faremo crescere il nostro Master Chief.

La prova alla mano della campagna di Halo Infinite ci dice che il fulcro dell'esperienza di gioco, al netto dell'evoluzione strutturale di questo nuovo capitolo, rimarrà quello di eliminare i nemici e distruggere le loro risorse. Il mondo aperto non farà altro che espandere gli approcci d'azione concessi al giocatore, che potrà raggiungere i suoi obiettivi seguendo percorsi molto più ramificati rispetto al passato. Si potranno per esempio sfruttare alcuni passaggi nascosti nella mappa per evitare orde di nemici e dirigersi più rapidamente verso la propria destinazione, e le soluzioni alternative non mancheranno neppure nelle sezioni "a corridoi".

Man mano che proseguiremo nell'avventura su Zeta Halo, saremo in grado di migliorare i cinque slot d'equipaggiamento (Grappleshot, Shield Core, Threat Sensor, Drop Wall, Thruster) di cui è dotato Master Chief. Una volta raggiunto il numero sufficiente di Spartan Core sparsi per la mappa saremo in grado di migliorare via via gli slot e sbloccare abilità aggiuntive da sfruttare contro i nemici.

Nuovi strumenti saranno ottenibili solo una volta raggiunti determinati risvolti della trama, rendendo così graduale la sensazione di crescita e miglioramento. Tuttavia, non ci saranno vere e proprie barriere a fermare il giocatore (come potrebbe accadere in un metroidvania), ma sicuramente alcuni scontri potrebbero apparire particolarmente ostici prima di aver sbloccato gli equipaggiamenti più indicati.

Halo Infinite sarà disponibile dall'8 dicembre su PC Windows, Xbox Series X|S e Xbox One.