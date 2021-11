Halo Infinite: Digital Foundry non è affatto entusiasta dei cambiamenti grafici

Il nuovo reveal della campagna di Halo Infinite ha messo in mostra i miglioramente tecnici apportati da 343 Industries per conferire allo sparatutto Sci-Fi una veste grafica nettamente migliore rispetto a quanto mostrato lo scorso anno.

La maggior parte degli utenti che attendono con particolare ansia il ritorno di Master Chief si sono detti soddisfatti dei cambiamenti, tuttavia c'è chi non si ritiene particolarmente colpito dal lavoro svolto. I tech enthusiast di Digital Foundry hanno discusso dell'argomento in un recente livestream, ammettendo di avere qualche perplessità su quanto mostrato.

Tom Morgan, ad esempio, ritiene che il gioco sia complessivamente migliorato, ma vede la campagna come una semplice espansione della modalità multiplayer online, e quanto visto nell'ultimo trailer - al netto del rework grafico - non è la "rivoluzione" che invece si sarebbe aspettato.

Alex Battaglia ha un punto di vista ancor più negativo, e crede che certi scorci mostrati nel filmato siano persino peggiori di quanto visto all'E3 2020. Inoltre, la composizione paesaggistica presente nel trailer comincia a diventare ridondante ai suoi occhi, e in ogni caso non risulta "bella da vedere".

A chiudere abbiamo Richard Ledbetter, che pur non essendo entusiasta di quanto visto, crede che il miglioramento sia concreto e che il ciclo giorno-notte possa fare la differenza in termini di illuminazione. Ciò che non lo convince è invece la struttura open world: Halo si è sempre basato su aree con un preciso level design alla base, ed il passaggio al mondo aperto non è ancora stato presentato nel modo più chiaro da parte di 343 Industries. Voi cosa ne pensate?

Ricordiamo che Halo Infinite sarà disponibile dall'8 dicembre su PC Windows, Xbox Series X|S e Xbox One. Il titolo non includerà i remake delle mappe classiche della serie nella modalità multiplayer online.