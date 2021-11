Halo Infinite: tutto quello che dovete sapere sul Battle Pass del multiplayer gratis

La componente multiplayer di Halo Infinite sarà completamente free-to-play, dunque accessibile gratis da tutti i giocatori su PC, Xbox One e Xbox Series X|S. Per monetizzare, 343 Industries e Microsoft faranno affidamento sull'ormai rodato sistema del Battle Pass a pagamento, il cui funzionamento è stato decritto nel dettaglio pochi minuti fa.

Attraverso le pagine di IGN USA, l'Head of Design Jerry Hook e il Lead Progression Designer Chris Blohm hanno delineato il funzionamento dei Premium Battle Pass in Halo Infinite, i quali, contrariamente a quanto avviene in molti giochi concorrenti, non avranno una scadenza. In altre parole, ogni qualvolta ne viene aggiunto uno nuovo, quelli precedenti non spariscono. Il motivo? Non vogliono alimentare delle abitudini malsane, costringendo i giocatori a fare gli straordinari per sbloccare ciò che hanno pagato. In questo modo offrono loro la possibilità di tornare sul gioco solo quando lo desiderano. Dopo aver riconfermato la totale assenza delle loot box, hanno delineato le regole principali dei Premium Battle Pass di Halo Infinite:

Costeranno 10 dollari l'uno;

È possibile avere un solo Battle Pass attivo alla volta. Ciò significa he i giocatori devono scegliere il Battle Pass per il quale intendono accumulare esperienza.

È possibile passare da un Battle Pass all'altro in qualsiasi momento;

I Battle Pass mostrati nei Test Flight non sono rappresentativi di quelli finali;

Al completamento di ogni quarto (25%) della progressione di un Battle Pass, verrà offerto un oggetto cosmetico leggendario. Questo sarà legato ad un personaggio canonico oppure sarà un oggetto di personalizzazione con attributi o effetti speciali;

Le ricompense degli eventi sono separate dal Battle Pass.

Il Battle Pass della Stagione 1 di Halo Infinite si chiamerà Heroes of Reach, ed offrirà oggetti cosmetici ispirati alla Squadra Noble e ad Halo Reach, l'ultimo episodio sviluppato da Bungie oltre che uno dei più apprezzati dai fan. I giocatori otterranno un core dell'armatura Mk. VII, sul quale potranno agganciare tutti gli altri pezzi (spallacci, emetti, visori e altro) compatibili Mk. VII.

In Halo Infinite le opzioni di personalizzazione, oltre che attraverso il Battle Pass Premium, potranno essere sbloccate anche tramite la Campagna e completando delle Sfide Settimanali. In aggiunta, ci saranno anche degli Eventi che si avvicenderanno ogni paio di settimane: Hook e Blohm non hanno approfondito l'argomento, ma hanno assicura che ogni evento offrirà anche un Pass Gratuito che consentirà a tutti i giocatori di sbloccare delle ricompense senza mettere mano al portafoglio. A differenza dei Battle Pass, questi percorsi di ricompense saranno a tempo e non prevedranno una progressione alternativa a pagamento.

