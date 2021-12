Halo Infinite, il download non spaventa: ecco quanto pesa la Campagna

Il giorno è arrivato: l'8 dicembre 2021 la versione completa di Halo Infinite compie il suo debutto sul mercato. Come testimoniato anche dalla nostra recensione della campagna di Halo Infinite, la nuova avventura di Master Chief promette di rivelarsi coinvolgente, affiancando un multiplayer che ha già convinto gli appassionati.

Arrivano inoltre buone notizie per coloro che si apprestano ad installare il nuovo gioco firmato 343 Industries: contrariamente a quanto si poteva immaginare in un primo momento, il peso di campagna e multiplayer combinato risulta piuttosto leggero per un titolo di simile portata, richiedendo in totale 48,42GB circa. Nello specifico, per coloro che non hanno ancora nessun tipo di file di Halo Infinite installato sulla propria piattaforma, scaricare il solo multiplayer occuperà 26,53GB.

Per quanto riguarda invece i giocatori che hanno già installato la Beta Multiplayer il discorso cambia sensibilmente: per la componente multigiocatore sarà necessario soltanto scaricare un aggiornamento pari a 3,97GB, mentre la campagna ne richiede 25,86. Ciò porta quindi il totale a 29,83GB. Su Twitter, David Ellis di 343i conferma che il team ha lavorato duramente sugli aspetti tecnici per garantire agli utenti dimensioni quanto più contenute possibile per il gioco completo.

Ricordiamo inoltre quando si sblocca la campagna di Halo Infinite in Italia: a partire dalle ore 19:00 sarà possibile cominciare a giocare la storia principale dopo averla regolarmente installata, tornando così a rivestire i panni di Master Chief dopo diversi anni di attesa per il nuovo episodio.