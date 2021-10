Halo Infinite visto da Dr Disrespect: tira aria di Battle Royale nel video della campagna!

Dr Disrespect ha voluto dire la sua sull'ultimo gameplay della Campagna di Halo Infinite. Per l'eccentrico streamer statunitense, il filmato confezionato da 343 Industries non fa che alimentare il suo desiderio di assistere ad una modalità Battle Royale ambientata nella dimensione di Zeta Halo.

In una delle sue ultime sortite su YouTube, il Doc ha ribadito le sue perplessità su Halo Infinite e sul lavoro che sta conducendo il team di 343 sottolineando come "non c'è nulla di tutto questo che riesca ad attrarmi", riferendosi appunto alle scene dell'ultimo trailer dedicato alla campagna principale di Halo Infinite con protagonista Master Chief.

Proseguendo la sua reaction al video di Infinite, Dr Disrespect ha specificato che "mi spiace davvero, ma tutto questo non fa proprio per me. Voglio dire, ci sono voluti sei anni per produrlo? Se vuoi impegnarti a fondo nello sviluppo di una campagna singleplayer, almeno sforzati di renderla la cosa più nuova e stimolante che tu abbia mai creato. Hai un budget enorme a disposizione, una delle più grandi IP del settore e il risultato è questo?".

Proseguendo nella disamina di quelli che ritiene essere i "problemi" del kolossal sparatutto di Microsoft in uscita l'8 dicembre su PC, Xbox One e Series X/S, Dr Disrespect torna sull'idea di una Battle Royale per Halo infinite sostenendo come "tutto quello a cui penso guardando questo video è una Battle Royale. Insomma, guarda il panorama, le montagne sullo sfondo e quelle strutture che si vedono in lontananza, con cecchini e cattivoni a bordo di Banshee. Credo proprio che sarebbe uno scenario incredibile per una modalità Battle Royale".