Halo Infinite: due nuovi test multiplayer, il primo si terrà questa settimana

343 Industries ha annunciato due nuovi fasi di test di Halo Infinite in programma a fine settembre, una ulteriore occasione per provare con mano il multiplayer del nuovo sparatutto in uscita a dicembre. Ecco date e orari da segnare sul calendario.

La prima fase di prova si terrà dal 23 al 26 settembre mentre la seconda è in programma dal 30 settembre al 3 ottobre, per partecipare al primo test sarà necessario essere un membro Halo Insider, la partecipazione è solo su invito dunque la registrazione al programma Insider non garantisce l'accesso automatico.

Purtroppo 343 non ha rivelato i requisiti necessari per entrare a far parte del secondo gruppo di tester ma è stato confermato che i posti disponibile saranno di più rispetto al primo test che si terrà questa settimana. Ne sapremo di più il 22 settembre, quando gli sviluppatori terranno una live su Twitch e YouTube proprio per svelare i contenuti della beta e tutte le informazioni necessarie per partecipare.

Le fasi di test si svolgeranno dalle 19:00 alle 23:00 e dalle 02:00 alle 06:00 del mattino delle giornate indicate, la prima sessione sarà incentrata sulla modalità Arena 4v4 mentre la seconda sulla modalità 12vs12 Big Team Battle. Halo Infinite esce l'8 dicembre su PC, Xbox One e Xbox Series X/S, il 14 dicembre invece esce l'artbook The Art of Halo.