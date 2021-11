Halo Infinite: quanto dura la Stagione 1 Heroes of Reach?

Con il lancio ufficiale della Beta Multiplayer di Halo Infinite - aperta e gratuita per chiunque abbia un PC Windows o una console Xbox - i piani iniziali di 343 Industries hanno subito uno slittamento rispetto alle date comunicate in precedenza. Chiariamo quale sarà, a questo punto, la durata della Stagione 1 chiamata Heroes of Reach.

L’esclusiva targata Microsoft avrebbe dovuto presentare un nuovo update stagionale ogni tre mesi, ma è già stato confermato che la Stagione 1 di Halo Infinite si protrarrà fino a maggio del 2022. A monte della decisione, stando agli sviluppatori, ci sarebbe la volontà di rispettare i loro standard qualitativi, assicurandosi al contempo di mantenere un clima salutare e facilmente sostenibile per l’intero team. Lo studio di Redmond ha anche precisato che coglierà tutto questo come un’opportunità, utile ad aggiungere ancora più contenuti alla prima Stagione del videogioco. Aspettiamoci dunque varie new entry che andranno ad affiancare il centinaio di oggetti già sbloccabili tramite l’acquisto del Pass Battaglia Premium.

In attesa che gennaio porti con sé informazioni relative ai futuri eventi, così come ai ritardi della campagna co-op e della forgia di Halo Infinite, vi lasciamo a una guida sul come prendere parte alla Beta Multiplayer di Halo Infinite.