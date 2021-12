Halo Infinite, la nuova era ha inizio: il messaggio di 343 e i problemi su Microsoft Store

A salutare il ritorno di Master Chief ci sono anche le alte cariche di Redmond, a partire dal CEO in persona Satya Nadella fino ad arrivare all'Head of Creative di 343 Industries Joseph Staten, il quale ha spiegato che " Halo Infinite è nato in tempi davvero difficili " e che " in alcuni giorni era davvero difficile vedere la luce in fondo al tunnel ". Il capo dei creativi ha anche ricordato che "Halo ha sempre celebrato l'eroismo e la speranza", di conseguenza spera che "la campagna di Halo Infinite sia in grado di far sentire tutti i giocatori degli eroi in grado di trovare sempre il coraggio di rialzarsi e vincere".

Steam seems to be live with the campaign update now pic.twitter.com/6KQWmsh8t4 — Tom Warren (@tomwarren) December 8, 2021

Today, we are thrilled to launch @Halo Infinite, the latest chapter in the legendary franchise that has captivated gamers for over 20 years. Welcome back, Master Chief! https://t.co/j9U8GnLE8h — Satya Nadella (@satyanadella) December 8, 2021

Happy #HaloInfinite launch day! The next era of @Halo begins! Congratulations to everyone at 343 who poured so much into this game. And thank you to our community for inspiring and supporting us along the way. This is just the beginning, but what a beginning it is! GLHF everyone! pic.twitter.com/ORDfcxB0fk — Brian Jarrard (@ske7ch) December 8, 2021