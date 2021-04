Halo Infinite: c'è qualcosa che non va in questo video tributo ufficiale di Master Chief

L'attesa per l'uscita di Halo Infinite è ancora lunga, pertanto i ragazzi di Microsoft e 343 Industries si stanno impegnando per renderla il meno pesante possibile. Lo scorso weekend, ad esempio, hanno pubblicato un emozionante video tributo al protagoinsta indiscusso della serie Master Chief, ma i fan hanno subito notato qualcosa che non andava.

Il filmato, intitolato "Through the Years " (attraverso gli anni, in italiano), mira ad omaggiare l'evoluzione che lo Spartan ha compiuto nel corso degli anni, dal suo debutto avvenuto ad inizio secolo in Combat Evolved fino ad arrivare nel più recente Guardians. Peccato che ad un certo punto, dopo appena 23 secondi per la precisione, il video si interrompa bruscamente, come se fosse stato tagliato di netto. Qualcosa è andato evidenemente storto sia in fase di editing, sia in fase di revisione, dal momento che è stato caricato come se nulla fosse sul canale YouTube ufficiale di Xbox, dove in due giorni di permanenza ha raccolto più di 160 mila visualizzazioni.

I fan di Halo l'hanno presa con filosofia, e piuttosto che arrabbiarsi hanno inondato il filmato di commenti ironici, come quello di un certo Ben che ha immaginato una conversazione tra due montatori: "Dovremmo sistemare la fine di questo video?". "Ho già cliccato su esporta!". "Meh, è venerdì".

Potete guardare anche voi il video in apertura di notizia. Halo Infinite, ricordiamo, verrà lanciato su Xbox One, Xbox Series X|S e PC alla fine di quest'anno. Sarà in Xbox Game Pass fin dal day-one.