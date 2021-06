Halo Infinite all'E3: Microsoft punterà forte sul multiplayer?

Durante l'ultima puntata del suo podcast Game Mess Show, il giornalista Jeff Grubb ha rivelato alcuni dettagli riguardo la presenza di Halo Infinite all'E3 di Los Angeles, confermando le intenzioni di Microsoft do puntare forte sul reveal del multiplayer.

Halo Infinite sarà all'E3 ma non con una demo single player o un corposo approfondimento tecnico bensì con focus sul comparto multigiocatore, con l'obiettivo di conquistare il pubblico più hardcore e i fan storici della saga. Al lancio Halo Infinite presenterà varie modalità come Cattura la Bandiera e altre verranno aggiunte più avanti tramite aggiornamenti gratis e gli sviluppatori approfitteranno della fiera proprio per fare chiarezza su questo aspetto.

Non è chiaro se scopriremo anche la data di uscita di Halo Infinite, genericamente fissata per l'autunno del 2021 su PC, Xbox One e Xbox Series X/S. La scorsa estate 343 ha svelato la campagna single player e dopo i tiepidi feedback ricevuti il publisher ha deciso di rinviare il gioco al 2022, è altamente probabile dunque che questa estate il team voglia concentrarsi sul comparto multiplayer.

Ne sapremo di più domenica 13 giugno alle 19:00, data e orario della conferenza Xbox e Bethesda all'E3 2021, quando le due compagnie terranno uno speciale evento congiunto della durata di 90 minuti.