Halo Infinite, emerge materiale inedito: c'è anche un trailer interno datato 2016

In rete si è fatto strada un filmato che mostra il materiale embrionale a cui il team di 343 Industries stava lavorando sin dal 2016 per plasmare Halo Infinite, il più recente capitolo della serie icona del gaming su Xbox.

Il video, a cui potete dare uno sguardo in calce, è stato apparentemente ricavato dal sito web del motion designer Dan Chosich e mostra i primissimi filmati confezionati da 343 Industries nel tentativo di creare una nuova grande esperienza nell'universo di Halo.

"Trailer cinematografico inedito di Halo Infinite!", recita il cinguettio di Rebs Gaming che ha diffuso il materiale. "È stato fatto 6 anni fa prima della creazione della storia di Halo Infinite e mostra gli eventi che avrebbero agito da ponte tra Halo 5 e Halo Infinite.

È stato creato per stabilire una visione comune per la narrativa del gioco e fungere da base per ciò che sarebbe venuto in futuro. Utilizza clip cinematografiche dei vecchi giochi di Halo ed era un'approssimazione, motivo per cui non è stato utilizzato". Sembra che l'impiego di scene tratte da film come Il Cavaliere Oscuro - Il Ritorno e Cloverfield svolgesse una funzione esplicativa della direzione artistica del progetto.



È stata condivisa inoltre la prima cutscene realizzata in-engine da 343 Industries che metteva in chiaro lo stile narrativo che avrebbe intrapreso Halo Infinite. Questo filmato è stato realizzato nel 2018, secondo Rebs Gaming.

"Questo è il primo gameplay/scena di pre-visualizzazione di Halo Infinite mai creato nel 2018. Come ha spiegato il designer Dan Chosich, è il primo esempio della nuova direzione narrativa che 343 intendeva impiegare in Halo Infinite".



343 Industries ha recentemente annunciato la data in cui avrà inizio la fase test della modalità co-op di Halo Infinite, che vi darà modo di affrontare la Campagna principale in compagnia di amici.