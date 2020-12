Halo Infinite ha fatto 'enormi progressi' e l'attesa ne varrà la pena, stando a 343

Nell'ultimo diario di Halo Waypoint, Bonnie Ross di 343 Industries augura buone feste a tutti gli appassionati della saga sci-fi di Master Chief e condivide un messaggio rivolto a tutti coloro che attendono Halo Infinite dopo l'annuncio del rinvio al 2021.

La massimo rappresentante del team di sviluppo interno agli Xbox Game Studios esordisce affermando che "il 2021 sarà un grande anno per il franchise di Halo. Come abbiamo recentemente annunciato, Halo Infinite sarà disponibile nell'autunno del 2021. Mi rendo conto che tutto ciò contribuisce a rendere difficile l'attesa ma vi assicuro che il team di 343 Industries vuole che il gioco sia nelle vostre mani il prima possibile, ma vuole anche offrirvi qualcosa di speciale... il videogioco di Halo che meritate".

Nel messaggio di auguri del boss di 343, Ross spiega anche che "non possiamo esprimere quanto siamo grati alla comunità di Halo per l'incoraggiamento e la vicinanza che ci ha espresso. Ci ha davvero risollevato il morale e ci ha fornito il carburante per andare avanti. Come avete visto nel recente post sul nostro blog, il gioco sta facendo enormi progressi ed è davvero ansioso di mostrarvi di più in futuro".

Come testimoniato dalle recenti immagini condivise da 343 Industries, Halo Infinite è già cambiato rispetto a luglio 2020: il titolo che sarà disponibile nell'autunno del 2021, quindi, dovrebbe essere molto più "appagante" dal punto di vista squisitamente grafico. Quanto al gameplay, 343 ha già fatto sapere che non stravolgerà l'impianto ludico previsto originariamente tra ricche sessioni open world con aree segrete da esplorare, missioni secondarie ad alta vocazione narrativa, un sistema di combattimento frenetico e una progressione dell'equipaggiamento che strizzerà l'occhio ai GDR "all'occidentale".