Halo Infinite esce in primavera, suggerisce l'attore mocap di Master Chief!

L'attore che collabora da anni con 343 Industries per realizzare le scene mocap di Master Chief, Bruce Thomas, si è lasciato sfuggire un'importante anticipazione sulla finestra di lancio di Halo Infinite.

Nel corso di una recente intervista concessa allo youtuber Dan Allen Gaming, l'attore statunitense che si presta per le scene di motion capture sull'eroe John-117 da Halo 4 ha ammesso che "per quanto ne so, Halo Infinite è in arrivo, pronto per per essere lanciato nel corso della prossima primavera".

L'apertura di Thomas sulle tempistiche di commercializzazione del kolossal sparatutto di Microsoft arriva a stretto giro di posta dalle dichiarazioni del Community Manager di 343 Industries, Brian Jarrad, per smentire in maniera categorica la recente ondata di rumor su Halo Infinite che suggerivano un reboot dell'intero progetto e, quindi, una lunga attesa per l'uscita della campagna principale e delle modalità multiplayer.

In attesa di ricevere una conferma o una smentita alle anticipazioni dell'attore mocap di Master Chief da parte dei vertici della casa di Redmond e di 343 Industries, vi ricordiamo che Halo Infinite è attualmente in sviluppo per PC Windows 10, Xbox One e Xbox Series X/S.