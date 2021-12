Halo Infinite esport: il programma di partnership per le squadre si amplierà

La stagione competitiva di Halo Infinite (avete già letto la nostra recensione di Halo Infinite?) è iniziata con l’incredibile HCS Raleigh (vinto dai devastanti Cloud9). Più di 200 squadre si sono avventurate nella Carolina del Nord, attirate anche dal montepremi di tutto rispetto di 350.000 Dollari.

Tra le molte organizzazioni partecipanti ce ne sono state di leggendarie: FaZe Clan, OpTic Gaming, Cloud9, Sentinels. Queste quattro squadre (più altre cinque) si sono assicurate una partnership esclusiva con il circuito esport di Halo prima ancora che Halo Infinite arrivasse sul mercato.

L’Halo Esports e Viewership Lead – Tashi, su Twitter – ha annunciato che il programma di partnership potrebbe ampliarsi con l’avvento del nuovo anno. “Apriremo le domande per espandere il programma di partnership di squadra per @HCS da febbraio ad aprile. Condivideremo i dettagli su come fare domanda e cosa è richiesto pubblicamente in modo che sia un processo aperto e trasparente".

In cosa consiste il Programma?

Sostanzialmente, il programma funzionerà più o meno come ogni altro piano di revenue share in voga sulla scena esport. Ubisoft con Rainbow Six Siege, ad esempio, lo fa già da qualche tempo, così come Activision per CoD e Blizzard per Overwatch.

L’obbiettivo è quello di valorizzare il brand di ogni organizzazione dando visibilità in game ai loro colori ufficiali, permettendo agli utenti di acquistare il relativo bundle a tema e supportare la squadra del cuore. In questo modo, parte dei proventi andrà direttamente all’organizzazione, parte confluirà nel prize pool dei maggiori eventi. “Ogni squadra partner avrà diversi bundle che usciranno in Halo Infinite. Inoltre, alle squadre verrà data una vasta gamma di contenuti e opportunità di filmare contenuti durante gli eventi in modo che possano intrattenere i propri fan e portarne di nuovi. Stiamo anche lavorando sodo per ottenere maggiori opportunità per i team partner, tra cui supporto per sponsorizzazioni, collaborazioni di merchandising e altro ancora. Il nostro obiettivo è fornire quante più opportunità possibili ai nostri team partner".

Insomma la scena esport di Halo, almeno negli Stati Uniti dove non si è mai spenta, è nuovamente esplosa. Merito non solo del ritorno di Master Chief, ma anche di un comparto multiplayer di tutto rispetto (avete già letto la nostra recensione del multiplayer di Halo Infinte?).