Halo Infinite: al via l'evento Fracture Entrenched, nuovo Battle Pass e modalità inedita

Il secondo evento di Halo Infinite Stagione 2, Fracture: Entrenched, è ufficialmente online. Come l'evento Fracture: Tenrai che si è svolto durante la stagione 1, Fracture: Entrenched è incentrato su uno speciale set di armature a tema.

L'armatura Yoroi di Fracture: Tenrai ha evocato l'aspetto dei guerrieri samurai, ma questa volta i giocatori possono personalizzare il loro Spartan in modo che assomigli a un difensore di trincea pesantemente corazzato con il nuovo nucleo dell'armatura Eaglestrike.

Eaglestrike, così come diversi pezzi di armatura per il nucleo e altri cosmetici, possono essere sbloccati procedendo con il Pass dell'evento di Fracture: Entrenched. Ci sono 30 livelli in totale, ognuno dei quali assegna ai giocatori un nuovo sblocco una volta raggiunto. Per far progredire l'Event Pass, i giocatori dovranno completare le Sfide evento giocando alla modalità in primo piano dell'evento: Land Grab.

Land Grab è la nuova modalità dell'esperienza multiplayer di Halo Infinite ed è essenzialmente una versione più caotica di King of the Hill. All'inizio di ogni partita di Land Grab, sulla mappa si generano tre zone neutrali. Catturare una zona assegna un punto alla squadra che la possiede, e una volta che tutte e tre le zone sono state catturate, scompaiono e si genera un nuovo trio di zone. Questo ciclo continua fino a quando una squadra ottiene 11 punti, validi per la vittoria finale.

Fracture: Entrenched sembra essere un evento dall'ottimo potenziale, anche se è importante tenere a mente che sarà attivo solo durante l'ultima settimana di ogni mese nella Stagione 2. Ciò significa che avrete a disposizione sei settimane per sbloccare tutti gli oggetti del Battle Pass da oggi sino al 7 novembre, quando si concluderà la Season. Intanto continua a far discutere la serie TV di Halo, bocciata dal co-creatore del franchise su Xbox.