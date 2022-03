Halo Infinite: al via l'evento Operazioni Tattiche con tante ricompense gratis

Anticipato ormai da mesi grazie ai leak e alle roadmap degli sviluppatori, l'evento Operazioni Tattiche di Halo Infinite è iniziato questa sera e ci accompagnerà per le prossime due settimane.

La struttura di questo nuovo evento è pressoché identica a quello di tutti gli altri che sono arrivati nello shooter online nel corso dei mesi. Si tratta infatti di un mini-pass composto da 10 livelli con altrettante ricompense gratuite che i giocatori possono sbloccare completando le sfide settimanali contrassegnate da una mostrina arancione.

Ecco di seguito l'elenco completo delle ricompense delle Operazioni Tattiche di Halo Infinite:

Pattuglia dell'Artiglio (Posa epica) - Livello 1

Phalanx (Visore raro per Mark VII) - Livello 2

Emile (Pendente epico) - Livello 3

Lupo Solitario (Sfondo leggendario) - Livello 4

Mark V Zeta (Casco leggendario per Mark VII) - Livello 5

TAC/AHD Tipo 3ZY (Pettorale epico per Mark VII) - Livello 6

MAT-2550 / Pacchetto Granate (Accessorio portaoggetti epico per Mark VII) - Livello 7

Tigris (Guanti leggendari per Mark VII) - Livello 8

Colpo dello Scorpione (Livrea corazza epica per Mark VII) - Livello 9

UA/Mauros (Accessorio casco leggendario) - Livello 10

Le sfide vanno completate all'interno della modalità a tempo "Operazioni Tattiche - Massacro tattico", in cui i giocatori non dispongono del radar e possono eliminare i nemici con un solo proiettile alla testa. Completando ogni singola sfida settimanale, inoltre, sarà possibile sbloccare gratuitamente anche il Visore "Tre-Cinque-Cinque", che permette di personalizzare lo Spartan con un visore di colore verde. Per quello che riguarda invece la durata dell'evento, questo è già attivo e sarà disponibile solo fino al prossimo 21 marzo 2022.

