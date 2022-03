Halo Infinite, evento Tactical Ops la prossima settimana: le ricompense secondo un leak

Al termine di un lungo post che ha delineato i piani per la Stagione 2 di Halo Infinite e annunciato l'ennesimo rinvio per la Campagna Co-Op, 343 Industries ha anche parlato dei piani a breve termine preannunciando un nuovo evento della Stagione 1: si chiama Tactical Ops e comincerà la prossima settimana.

Il team curatore della saga di Master Chief si è limitato ad anticipare delle variazioni per la modalità Tactical Slayer e una serie di ricompense per l'armatura Mark VII. I leaker, tuttavia, si sono subito messi all'opera scoprendo qualche dettaglio aggiuntivo.

Sebbene le date precise non siano state confermate, è opinione comune che l'evento Tactical Ops sia destinato a svolgersi tra l'8 marzo e il 21 marzo. I file estrapolati dal client del multiplayer tratteggiano inoltre i connotati di un Event Pass con dieci differenti Rank, le cui ricompense dovrebbero essere le seguenti:

Rank 1: Spartan Stance

Rank 2: Purple Armor Visor

Rank 3: Emile’s Helmet Weapon Charm

Rank 4: Crossing Swords Backdrops

Rank 5: Mark V Zeta Helmet

Rank 6: Mark VII Chest Attachment

Rank 7: Mark VII Hip Attachment

Rank 8: Mark VII Gloves

Rank 9: Mark VII Armor Coating (Orange & Silver)

Rank 10: Mark V Zeta Helmet Attachment

Potete ammirare ognuno di questi oggetti - così come figurano attualmente nei file di gioco - nell'immagine allegata in calce a questa notizia. Come potete vedere voi stessi, l'armatura di Tactical Ops si discosta fortemente per stile dagli equipaggiamenti Yoroi a tema Samurai dell'evento Tenrai. Non sono invece ancora note le sfide che verranno proposte ai giocatori.

Già che ci siamo, segnaliamo che il Lead Multiplayer Designer di Halo Infinite Andrew Witts ha lasciato 343 Industries.