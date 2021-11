Halo Infinite Evento Tenrai: come sbloccare gratis l'armatura Yoroi

Come promesso qualche giorno fa, 343 Industries ha dato il via al primo evento a tempo limitato della beta multiplayer gratis di Halo Infinite che prende il nome di Evento Frattura Tenrai. Scopriamo insieme come fare per sbloccare tutte le ricompense gratuite, inclusa la splenida corazza Spartan che ricorda quella di un samurai.

Come funziona l'evento

Il primo evento a tempo consiste in una sorta di mini Battle Pass composto da 30 livelli, ciascuno con una ricompensa gratuita. A differenza del pass standard, l'unico modo per scalare i livelli è quello di completare le sfide settimanali che presentano una mostrina di colore arancione nell'apposita schermata e che vanno completate all'interno della modalità a tempo Fracture: Tenrai - Fiesta. Ovviamente non sarà possibile completare il pass nella prima settimana per via della carenza di sfide, ma sappiate che l'Evento Frattura Tenrai tornerà, così da permettere ai giocatori di ottenere le restanti ricompense gratis.

Questo è il calendario dell'evento, che tornerà nelle prossime settimane:

Settimana 1: dal 23 al 29 novembre 2021

Settimana 2: dal 4 al 10 gennaio 2022

Settimana 3: dal 1 al 7 febbraio 2022

Ricompense gratis

Ecco di seguito l'elenco completo delle ricompense dell'evento:

Riflesso di Torii (Sfondo epico) - Livello 1

Cambio sfida (Consumabile comune) - Livello 2

Contributo Punti Esperienza (Consumabile comune) - Livello 3

Samurai (Targa identificativa rara) - Livello 4

Yoroi (Nucleo corazza leggendario) - Livello 5

Cambio sfida (Consumabile comune) - Livello 6

Contributo Punti Esperienza (Consumabile comune) - Livello 7

Contributo Punti Esperienza (Consumabile comune) - Livello 8

Samurai (Emblema veicolo raro) - Livello 9

Guardiano (Spallaccio sinistro leggendario) - Livello 10

Cambio sfida (Consumabile comune) Livello 11

Contributo Punti Esperienza (Consumabile comune) - Livello 12

Contributo Punti Esperienza (Consumabile comune) - Livello 13

Samurai (Emblema corazza raro) - Livello 14

Guardiano (Spallaccio destro leggendario) - Livello 15

Cambio sfida (Consumabile comune) - Livello 16

Contributo Punti Esperienza (Consumabile comune) - Livello 17

Contributo Punti Esperienza (Consumabile comune) - Livello 18

Samurai (Emblema arma raro) - Livello 19

Il Diavolo di Sol (Livrea arma leggendaria per Fucile d'assalto MA40) - Livello 20

Cambio sfida (Consumabile comune) - Livello 21

Contributo Punti Esperienza (Consumabile comune) - Livello 22

Contributo Punti Esperienza (Consumabile comune) - Livello 23

Cielo Sussurrato (Livrea arma epica per Pistola MK50) - Livello 24

Yokai (Casco leggendario) - Livello 25

Cambio sfida (Consumabile comune) - Livello 26

Contributo Punti Esperienza (Consumabile comune) - Livello 27

Cielo Sussurrato (Livrea arma epica per Fucile da battaglia BR75) - Livello 28

Filtro fiori primaverili (Accessorio casco leggendario) - Livello 29

Cintura dello spadaccino (Accessorio portaoggetti leggendario) - Livello 30

Avete già letto il nostro riassunto della storia di Halo aspettando la Campagna di Infinite? Sulle nostre pagine trovate anche una serie di consigli per muovere i primi passi nella beta multiplayer gratis di Halo Infinite.