Halo Infinite: all'evento Xbox Series X del 23 luglio vedremo la campagna

Sappiamo che Halo Infinite sarà uno dei protagonisti dell'evento Xbox Series X del 23 luglio, ma cosa vedremo esattamente? 343 Industries ha chiarito che questo mese mostrerà la campagna, riservando il reveal del multiplayer ad una diversa occasione.

Il 23 luglio avremo quindi un primo First Look della campagna di Halo Infinite mentre come detto non dovrebbero esserci accenni al comparto multigiocatore. "Siamo contenti ed emozionati di svelare quello a cui stiamo lavorando. I primi dettagli sulla campagna arriveranno il 23 luglio, restate sintonizzati!", questo il testo del messaggio pubblicato da 343 in un post sul blog ufficiale.

Halo Infinite è atteso per la fine dell'anno su Xbox One, PC e Xbox Series X, come gioco di lancio della nuova console Microsoft. L'ultimo teaser lanciato sui social ha totalizzato 2.3 milioni di visualizzazioni in poche ore a testimonianza di come il ritorno di Master Chief sia particolarmente atteso dai fan Xbox e non solo.

Adesso resta da capire se durante l'evento del 23 luglio ci sarà spazio anche per il gameplay o solamente per un trailer privo di sequenze giocate, lo scopriremo tra pochi giorni.