Halo Infinite ed i fan arrabbiati per i lenti update: 343 Industries ne è consapevole

Nonostante le diverse promesse fatte negli scorsi mesi, al momento gli aggiornamenti più grossi di Halo Infinite con nuovi contenuti continuano a non farsi vedere e non avere date precise. 343 Industries continua a lavorare sui futuri update della loro opera, ma sono consapevoli del malcontento sempre più crescente dei fan.

Intervenendo in un topic su Reddit nel quale i giocatori di Halo Infinite hanno manifestato quanto siano spazientiti dalla situazione generale e dalla scarsa comunicazione da parte degli autori, il community director di 343i Brian Jarrard ha detto la sua riconoscendo il fastidio dell'utenza. "Ci sono indubbiamente un sacco di sfide e vincoli. Sicuramente non siamo felici di non venire incontro alle aspettative dei giocatori e della community, è una difficile situazione che richiederà diverso tempo al team", spiega Jarrard nel suo post, specificando che attualmente lo studio "è concentrato sulla Season 2 ed avremo maggiori informazioni da condividere nelle prossime settimane".

Il membro di 343i prosegue ancora: "Comprendiamo che la community ha ormai perso la pazienza e, francamente, credo sia comprensibilmente stanca di sentire solo parole. Il team ha solo bisogno di un po' di tempo in più per sistemare tutti i dettagli e poi potremo sicuramente condividere con voi quante più informazioni possibili". Le rassicurazioni di Jarrard non hanno comunque convinto la community di Reddit, che ha infatti riempito il suo post con decine di dislikes ad ulteriore prova della stanchezza ormai evidente dei giocatori.

Halo Infinite fu rinviato di un anno per renderlo un gioco di cui essere fieri: questo era e rimane l'obiettivo di 343 Industries, nonostante l'attuale lentezza con gli aggiornamenti. Molti dei futuri contenuti, inoltre, sono ancora avvolti nel mistero, ad esempio la modalità Battle Royale di Halo Infinite sarebbe stata avvistata dai dataminer, ma nessuna conferma sulla sua effettiva esistenza pè stata mai comunicata dagli autori.