Halo Infinite: il fascino dell'IA Cortana in un cosplay con video di Meg Turney

Venti anni di Halo hanno segnato la storia videoludica. Bungie Studios sbarcò nel mondo Microsoft nel 2011 con Halo: Combat Evolved, che diede inizio a una prima trilogia conclusasi con Halo 3, e che fu sostituita poi con la saga dell'Attivatore preparata da 343 Industries e ora arrivata anch'essa al suo terzo capitolo con Halo Infinite.

Pubblicato da pochi giorni su Steam, Halo Infinite ha mantenuto la presenza di Master Chief, protagonista storico della serie, un vero punto fermo imprescindibile. Come ben noto, il soldato spaziale è stato accompagnato nel corso di tutta la saga da Cortana, un'IA avanzata con cui ha stretto un rapporto saldo ma mutevole nel corso del tempo.

La cosplayer Meg Turney ha voluto omaggiare la saga di Halo, e approfittando dell'uscita di Infinity ha proposto ai fan il suo cosplay di Cortana. Il fascino blu dell'IA è stato riprodotto non soltanto in foto, in cui già si nota un bel gioco di luci e un'interpretazione insolita, ma anche da un video disponibile nel post in calce, dove altri elementi della scenografia come la piattaforma e le mura fanno risaltare il valore di questo progetto.

Siete pronti a farvi accompagnare da lei nella nuova missione di Master Chief? Per saperne di più, leggete la recensione di Halo Infinite curata da Francesco Fossetti.