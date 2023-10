Halo Infinite: fate un salto nel passato guardando le 8 mappe di Halo Refueled

I ragazzi di 343 Industries proveranno a conservare lo slancio ottenuto con il lancio della Stagione 5: Reckoning offrendo ai giocatori di Halo Infinite non uno, bensì altri otto buoni motivi per rimanere stabilmente sui server: otto come le storiche mappe di Halo 3 pronte a fare il loro ritorno in versione ammodernata!

La giornata di martedì 14 novembre vedrà il debutto della nuova Playlist Halo Refueled, comprendente otto mappe che fungono da rivisitazione o remake di altrettante arene che ai tempi di Xbox 360 hanno ospitato le schermaglie tra i videogiocatori di Halo 3. Nonostante manchino ancora diverse settimane al lancio della Playlist, 343 Industries ci ha già fornito degli scatti delle mappe, offrendoci l'opportunità di reimmergerci in anticipo in quei luoghi.

Volete vederle anche voi? Allora dirigetevi nella galleria in calce a questa notizia, dove troverete, nell'ordine, le seguenti mappe:

Critical Dewpoint Sylvanus, rivisitazione di Guardian Domicile, rivisitazione di Construct Cliffside, rivisitazione di Blackout The Pit, remake dell'originale The Pit High Ground, remake dell'originale High Ground Isolation, remake dell'originale Isolation Banished Narrows, rivisitazione di Narrows

Cosa ve ne pare del trattamento di bellezza operato da 343 Industries? Halo 3 Refueled vi convincerà a rimanere stabilmente sui server di Halo Infinite? La Stagione 5: Reckoning ha sicuramente colto nel segno, visto che da diversi giorni il picco di giocatori connessi su Steam si trova stabilmente sopra quota 15 mila, un numero che non si vedeva da aprile 2022!