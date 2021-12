Halo Infinite, FF 14 Endwalker, Loop Hero e oltre: i nuovi videogiochi della settimana!

Nuova settimana, nuovi videogiochi in arrivo: la rassegna delle novità videoludiche vede grande protagonista il ritorno di Master Chief, ma non solo. All'appello anche la nuova espansione di Final Fantasy XIV Online: Endwalker e una ricca selezione Indie.

Per tutti i dettagli sulla nuova epopea di 343 Industries, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate la recensione della Campagna di Halo: Infinite e la recensione del multiplayer di Halo: Infinite. Sul fronte indipendente, ricordiamo l'esordio di Twelve Minutes su console Sony e Nintendo, oltre che di Loop Hero sull'hardware ibrido. Presenti all'appello anche ulteriori produzioni interessanti, da Beyond a Steel Sky a White Shadows.



Per organizzare il calendario delle vostre sessioni di gioco, ecco la rassegna completa delle nuove uscite di questa settimana:

Lunedì 6 dicembre

Castle of Shikigami 2 | PC;

Crimzon Clover: World EXplosion | PC;

Spellforce 3 Reforced | PC;

Shadow Tactics: Blades of the Shogun--Aiko’s Choice | PC;

This Is The President | PC;

Martedì 7 dicembre

Wolfstride | PC, Mac;

Twelve Minutes | PS5, PS4, Nintendo Switch;

Final Fantasy XIV Online: Endwalker (Espansione) | PS5, PS4, PC, Mac;

Rune Factory 4 Special | PS4, Xbox One, PC;

Heavenly Bodies | PS5, PS4, PC, Mac;

Ever Forward | PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch;

White Shadows | PS5, Xbox Series X|S, PC;

Yui-Gi-Oh! Rush Duel: Dawn of the Battle Royale | Nintendo Switch;

Beyond a Steel Sky | Nintendo Switch;

9-Ball Pocket | Nintendo Switch;

Love 3 | Nintendo Switch;

Space Warlord Organ Trading Simulator | PC;

Thunder Tier One | PC;

Mercoledì 8 dicembre

Halo Infinite | Xbox Series X|S, Xbox One, PC;

Transient | PS4, Xbox One, Nintendo Switch;

Sam & Max: Beyond Time and Space Remastered | Xbox One, Nintendo Switch, PC;

Ball Lab | Nintendo Switch;

Giovedì 9 dicembre

Monster Rancher 1 & 2 DX | Nintendo Switch, PC, dispositivi mobile (solo iOS);

Monopoly Madness | Xbox One, PS4, Nintendo Switch, PC;

Loop Hero | Nintendo Switch;

Wythcwood | PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC;

Mini Madness | Xbox One;

After The Fall | PS4, PC;

Antarctica 88 | Xbox One;

Super Impossible Road | Nintendo Switch;

Kubinashi Recollection | Nintendo Switch;

RICO: London | Nintendo Switch;

Stuffed | PC;

Venerdì 10 dicembre

Vaporum: Lockdown | PS5, PS4, Xbox One;

A Year Of Springs | Nintendo Switch;

Wild & Adventure Pinball | Nintendo Switch;

Memories of East Coast | Nintendo Switch;

Wrought Flesh | PC;

Syberia: The World Before | PC;

The Legend of Nayuta: Boundless Trails | PC;

Che cosa proverete questa settimana? Vestirete i panni di Master Chief, vi avventurerete nel panorama Indie o vi perderete tra gli scenari di Final Fantasy XIV Online: Endwalker?