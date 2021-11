Halo Infinite, il filmato introduttivo è già finito in rete: attenti agli spoiler

Neppure Master Chief può nulla contro i leak: mancano ancora diciassette giorni all'atteso lancio della campagna di Halo Infinite, ma il filmato introduttivo della storia è già finito in rete.

Su Reddit e YouTube sta circolando la cinematica iniziale della campagna di Halo Infinite. Si tratta di un video di un minuto e quarantasei secondi, il quale mostra i primi momenti della nuova avventura di John-117. Non c'è alcun dubbio sulla veridicità del materiale che sta girando, che tra l'altro è caratterizzato dal doppiaggio e dai sottotitoli in lingua tedesca. Abbiamo avuto modo di visionarlo e possiamo confermarvi che non presenta grossi spoiler sulla trama, dal momento che ciò che accade e i personaggi coinvolti sono già stati in qualche modo anticipati dalla campagna promozionale. Il nostro consiglio, in ogni caso, è quello di non guardare nulla e di stare attenti mentre navigate in rete, in fondo mancano pochi giorni e sarebbe un peccato anticiparsi qualcosa. Se invece siete abbastanza coraggiosi, potete visionare il filmato introduttivo dirigendovi a questo indirizzo, tenendo bene a mente che potrebbe essere rimosso da un momento all'altro su richiesta di Microsoft e/o 343 Industries, sicuramente indispettite dall'accaduto.

In attesa del lancio della campagna di Halo Infinite, fissato per l'8 dicembre 2021 su Xbox One, Xbox Series X|S e PC, oltre che in Xbox Game Pass, potete giocare al multiplayer gratis in accesso anticipato. 343 Industries ha ascoltato il feedback dei giocatori ed è già intervenuta sulla progressione del Battle Pass.