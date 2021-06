Halo Infinite, finestra di lancio e multiplayer gratis a 120fps: il gameplay dell'E3 2021

Sapevamo già che sarebbe successo: durante l'Xboix & Bethesda Games Showcase, l'Head of Creative Joseph Staten è salito sul palco virtuale per mostrare un nuovo filmato dell'attesissimo Halo Infinite, che oltre a mostrarci nuovamente il gioco in azione ci ha anche svelato alcune succose novità.

Il segmento di Halo Infinite è cominciato con uno spaccato di quella che è stata definita una campagna epica: non ci sono state offerte scene di vero e proprio gameplay, in compenso abbiamo potuto dare un'occhiata ad alcune cinematiche con il motore di gioco e una conversazione tra Master Chief e Cortana.

Subito dopo, Staten ha confermato che Halo Infinite verrà lanciato nel periodo delle festività del 2021 (tra novembre e dicembre, presumibilmente) e sarà accompagnato da una vera e propria rivoluzione per il franchise: il comparto multiplayer gratuito per tutti i giocatori, fruibile persino con un framerate fino a 120fps su Xbox Series X. Questa importantissima notizia è stata supportata da un adrenalinico video che ci ha mostrato il gameplay del multiplayer in azione: lo trovate in calce a questa notizia, buona visione! I veterani non faticheranno a trovare alcune novità nelle meccaniche di gioco, come le opportunità offerte dal nuovo rampino e il ritorno dei veicoli dei Brute, i Chopper!