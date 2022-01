Halo Infinite finito in meno di 30 minuti: l'impresa di uno speedrunner

La campagna single player di Halo Infinite, che per la prima volta nel franchise introduce un mondo open world liberamente esplorabile dal giocatore, necessita di circa 8-10 ore per essere completata, ma gli speedrunner si sono messi all'opera per riuscire ad arrivare ai titoli di coda dello shooter in un lasso di tempo decisamente inferiore.

Sin dall'8 dicembre scorso, quando Halo Infinite ha fatto il suo atteso debutto, i giocatori più abili e incalliti hanno setacciato Zeta Halo per individuare le scorciatoie ora sfruttate durante le speedrun dello sparatutto. Diversi record sono già stati fatti registrare nel corso delle ultime settimane, ma degno di nota è il nuovo risultato ottenuto dallo speedrunner conosciuto come Sasquatch.

Il giocatore in questione è riuscito a completare la campagna di Halo Infinite nel giro di 29 minuti e 49 secondi, riuscendo a far registrare un nuovo record mondiale e superando il traguardo precedentemente raggiunto da Cryphon. La speedrun in questione, che potete gustarvi nella sua interezza tramite il filmato che trovate in apertura, rientra nella categoria "Any%", secondo cui il giocatore può concludere l'avventura trascurando qualsiasi elemento possa essere ritenuto opzionale nel corso dell'esperienza.

Uno degli autori di Halo Combat Evolved, Marcus Letho, ha esaltato 343 Industries e Halo Infinite, elogiando il lavoro svolto dagli sviluppatori che hanno saputo far riemergere la "magia" della serie Microsoft.