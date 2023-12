Halo Infinite: da Firefight alla Forgia, tante novità in arrivo con l'Update di Dicembre

Dopo aver preannunciato l'arrivo di un filmato di approfondimento con una parodia del post di Rockstar per il trailer di GTA 6, 343 Industries passa in rassegna le principali novità dell'Update di Dicembre di Halo Infinite.

L'importante aggiornamento confezionato dalla sussidiaria degli Xbox Game Studios punta ad ampliare il ventaglio di contenuti multiplayer di Halo Infinite dopo il picco di giocatori nella Stagione Reckoning.

La prima e, forse, più interessante novità prevista dall'Update di Dicembre è rappresentata dalle attività PvE della modalità Firefight, un'esperienza cara a tutti gli appassionati della serie che ritornerà in variante King of the Hill (sullo sfondo di 9 mappe) per spronare gli utenti a partecipare a una sere di battaglie a squadre contro ondate crescenti di nemici.

Sempre grazie all'Update di Dicembre assisteremo all'aggiunta del Repair Field, un nuovo equipaggiamento mutuato dal Rigeneratore di Halo 3 che permetterà agli Spartan di creare delle aree di cura temporanee da condividere con i propri compagni di squadra. Di particolare interesse troviamo poi le migliorie e ottimizzazioni estese promesse da 343 Industries nelle Estrazioni Classificate, nella gestione delle partite customizzate e nella Forgia, con l'introduzione di diversi boss della Campagna di Halo Infinite e di altri obiettivi di alto livello.

Maggiori dettagli sull'aggiornamento verranno condivisi dal team di 343i nel corso dell'evento in streaming fissato per le ore 18:00 di lunedì 4 dicembre, prima del lancio dell'Update di Dicembre di Halo Infinite il cui rollout è previsto per il 5 dicembre su PC e console Xbox.