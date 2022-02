Halo Infinite, finalmente il fix per Big Team Battle: la patch è disponibile

Sin dal lancio, la modalità Big Team Battle di Halo Infinite ha dato qualche grattacapo in più del previsto ai giocatori che si sono lanciari nella nuova esperienza multiplayer confezionata da 343 Industries. Un fix era atteso ormai da alcuni mesi, e finalmente gli sviluppatori hanno fornito un aggiornamento al riguardo.

Dopo averci già provato con un hotfix pubblicato a gennaio, che tuttavia non è riuscito a mettere una toppa definitiva al problema, il team di 343 Industries ha lavorato ad un fix disponibile con la nuova patch di Halo Infinite. Con l'update odierno, i giocatori dovrebbero quindi riuscire a partecipare ai match Big Team Battle con molta più facilità e costanza.

Le regole di partecipazione in corso sono state aggiornate per evitare il matchmaking in partite già quasi al completo, e sono state apportate modifiche a Oddball nelle playlist classificate e multigiocatore Arena. La variante Halo Championship Series (HCS) del Free-For-All Slayer è stata aggiunta all'elenco delle modalità di gioco personalizzate, le cui opzioni legate a FFA Oddball, Neutral Flag, Tactical Slayer e lo stesso Free-For-All Slayer si aggiorneranno ora in modo corretto.

Gli utenti, intanto, si lamentano per la mancanza di novità riguardanti modalità Forgia e Co-Op, ancora assenti nell'offerta dello shooter Sci-Fi.