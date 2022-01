Halo Infinite: il fix della modalità Big Time Battle arriva la prossima settimana

Big Time Battle si è rivelata una delle modalità più problematiche per i giocatori di Halo Infinite, ma sembra che gli sviluppatori di 343 Industries abbiano finalmente confezionato una patch che andrà a risolvere i problemi tecnici riscontrati dall'utenza.

Come riferito all'interno di un nuovo post apparso su Halo Waypoint, la patch ha già passato i test interni ed è attualmente sottoposta al processo di certificazione di Xbox. L'aggiornamento dovrebbe risultare pronto al lancio per la prossima settimana, a meno che non si verifichino degli imprevisti.

Big Team Battle ha sofferto di problemi nelle ultime settimane che hanno inficiato il funzionamento generale del matchmaking, a causa del quale i giocatori venivano espulsi dalle lobby o le partite non iniziavano affatto. La spiacevole situazione ha visto coinvolti in particolar modo i team con numerosi giocatori.

Come ringraziamento per i giocatori che stanno aspettando pazientemente che il problema venga risolto, 343 distribuirà cinque boost XP e cinque challenge swaps a tutti coloro che effettueranno l'accesso dopo la pubblicazione dell'hotfix previsto per la prossima settimana. I contenuti bonus saranno riscattabili entro un mese a partire dal lancio della patch.

343 Industries ha inoltre svelato i bonus gratis di Halo Infinite riservati agli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate.