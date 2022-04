Halo Infinite Forgia: 343 promette un 'balzo generazionale' per l'editor di mappe

Che fine ha fatto la Forgia di Halo Infinite? Dalle colonne del portale di Halo Waypoint, i ragazzi di 343 Industries hanno chiesto scusa ai fan arrabbiati spiegando loro che l'attesa verrà ripagata dal "balzo generazionale" del nuovo editor di mappe.

I rappresentanti della sussidiaria degli Xbox Game Studios non nascondono il loro dispiacere per i ritardi accumulati nella pubblicazione dell'editor ed esordiscono nel loro discorso spiegando come "ci ha spezzato il cuore non essere stati in grado di lanciare la Forgia insieme agli altri contenuti di Infinite, ma per assicurarci che soddisfi il livello di eccellenza che ci siamo prefissati abbiamo preferito non renderla disponibile tra i contenuti fruibili già dalla fine dello scorso anno".

Il team di 343 entra poi nel merito delle sorprese previste per i creatori di contenuti di Halo e sottolinea che "la nuova versione della Forgia sarà un vero e proprio balzo generazionale in termini di capacità e contenuti, comprenderà al suo interno molte delle funzionalità più richieste dalla community. Grazie alla nuova Forgia di Halo Infinite sarete in grado di creare esperienze MOLTO più impressionanti". Ma non è tutto.

Sempre a detta di 343 Industries, la nuova Forgia "crescerà e si espanderà nel tempo con degli importanti aggiornamenti che ne amplieranno ulteriormente le capacità creative. Credeteci, varrà davvero la pena aspettare la nuova Forgia".

A metà febbraio, in rete sono apparsi dei video leak della Forgia di Halo Infinite che mostravano l'editor con centinaia di elementi modulari tra cui scegliere e funzioni come la modifica delle condizioni climatiche.