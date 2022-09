Halo Infinite, la Forgia in azione: scripting e Bot nel nuovo video

Nonostante il recente addio di Bonnie Ross a 343 Industries, tra le fondatrici della software house, proseguono a pieno ritmo le attività del team di casa Microsoft.

In particolare, in seguito al reveal autunnale di tutti i dettagli relativi alle feature della modalità Forgia di Halo: Infinite, gli sviluppatori continuano ad istruire il pubblico sulle caratteristiche del contenuto. Con la Beta in arrivo entro pochi mesi, 343 Industries ha condiviso con la community un ricco video dedicato alle strategie di scripting implementate all'interno della nuova Forgia. In aggiunta, il team ha confermato che i giocatori potranno sfruttare i Bot per testare le proprie creazioni, così da farsi un'idea più chiara della resa delle proprie mappe.



Disponibile direttamente in apertura a questa news, il filmato è decisamente denso di contenuti, con una durata di circa 25 minuti. Nel corso delle prossime settimane, 343 Industries pubblicherà due ulteriori speciali a tema Forgia, dedicati rispettivamente a sistemi di illuminazione e comparto audio, e alle tecniche di file sharing. La Beta della Forgia prenderà il via in Halo: Infinite nel corso del mese di novembre.



In chiusura, ricordiamo agli Spartan che con un recente comunicato, 343 Industries ha annunciato la rimozione della modalità cooperativa in locale da Halo Infinite.