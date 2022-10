Halo Infinite: dalla Forgia al multiplayer, le novità del Winter Update in video

Il trailer sulle novità della Forgia di Halo Infinite non vi basta? Il team di 343 Industries solletica la curiosità dei fan di Master Chief con un nuovo trailer che ci offre una panoramica sulle numerose novità in arrivo con il Winter Update del kolossal FPS di Microsoft.

La sussidiaria degli Xbox Game Studios descrive con dovizia di particolari le novità più rappresentative del prossimo aggiornamento di Halo Infinite, a cominciare dalla campagna cooperativa online. La nuova modalità permetterà agli utenti di fare squadra con altri quattro giocatori per immergersi nelle atmosfere della campagna di Halo Infinite, con tanto di Replay delle Missioni già completate e 24 nuovi Obiettivi Sbloccabili da acquisire.



343 entra poi nel merito dei contenuti offerti dalla Forgia, uno strumento creativo con migliaia di oggetti e centinaia di funzioni logiche a cui accedere per realizzare mappe personalizzate, campagne singleplayer alternative o 'semplici' machinima. Tutti i contenuti generati con la Forgia di Halo Infinite saranno gratuiti e potranno essere condivisi liberamente.



Il Winter Update introdurrà anche un nuovo Battle Pass con 30 livelli, eventi speciali, modalità inedite per il multiplayer e nuove mappe: ne sapremo di più sulle aggiunte promesse da 343 Industries a ridosso dell'uscita di questo ricco aggiornamento, prevista per l'8 novembre su PC, Xbox One e Xbox Series X/S.