Halo Infinite, la Forgia prende forma...ma grazie a 150.000 banane!

Dopo aver trasformato un leak della Forgia di Halo: Infinite in P.T., gli appassionati dalla serie Microsoft tornano alla carica con bizzarre creazioni fan-made.

Tra le realizzazioni più bizzarre, fa ora in particolare capolino la build firmata dal content creator Lunacy. Quest'ultimo ha infatti deciso di provare a dare forma alla futura Forgia di Halo: Infinite con una serie di...casse colme di banane. Queste ultime sono state collocate in-game all'interno della mappa divenuta oggetto di leak diversi giorni addietro, generando un risultato alquanto surreale.

Disponibile direttamente in apertura a questa news, il video dedicato alla creazione di Lunacy conferma l'utilizzo della notevole cifra di oltre 800 cassette di banane. Ognuna di queste, spiega il fan, contiene esattamente 44 frutti. In totale, dunque, questa virtuale Forgia di Halo: Infinite è stata colmata grazie all'utilizzo di circa 150.000 banane. Per i più precisi, il numero esatto corrisponde a 149.612 frutti gialli.



La buffa creazione è solo l'ultimo esempio della creatività della community dello shooter di 343 Industries, con persino il Sottosopra di Stranger Things che ha trovato posto in Halo: Infinite. Al momento, i fan attendono di conoscere la precisa data di debutto della tanto attesa modalità Forgia all'interno dell'esclusiva PC, Xbox One e Xbox Series X|S.