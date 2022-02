Halo Infinite Forgia: i video leak mostrano le enormi potenzialità dell'editor di mappe

Il trambusto sui social per il lancio dell'update nextgen di Cyberpunk 2077 e della Patch 1.5 viene spezzato dal clamore per la comparsa in rete dei primi video leak della Forgia di Halo Infinite, il potente editor di mappe e modalità multiplayer che sarà disponibile gratuitamente nel corso del 2022.

Nonostante siano stati prontamente rimossi da YouTube per violazione di copyright, i video in questione continuano a rimbalzare sui forum di settore insieme alle immagini e a spezzoni di gameplay.

Nel riassumere le novità emerse dai leak, la community di ResetEra riprende alcuni scatti ingame e discute delle sorprese svelate da questi video, citando ad esempio la possibilità di apportare delle modifiche profonde a ciascuna ambientazione attraverso la scelta dei biomi e delle condizioni climatiche.

A voler dar retta a queste anticipazioni, quindi, i creatori di contenuti potranno servirsi della Forgia di Halo Infinite per plasmare scenari innevati e riedizioni delle mappe multiplayer più amate dai fan con superfici bagnate da una pioggia battente. Non mancano poi i resoconti sull'interfaccia e sulle centinaia di oggetti diversi da poter collocare liberamente nello scenario per costruire e condividere l'ambientazione dei propri sogni.

In attesa di scoprire cosa bolle in pentola dalle parti di 343 Industries, vi lasciamo in compagnia della nostra recensione del multiplayer di Halo Infinite.