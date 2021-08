Halo Infinite: Fossa alle prese con la Beta in un lungo video gameplay

Non siete stati selezionati da 343 Industries per giocare la versione preview del multiplayer di Halo Infinite? Allora potreste dare un'occhiata al nostro lungo filmato di gameplay durante il quale Francesco Fossetti ha giocato la Beta dello sparatutto Microsoft.

Si tratta nello specifico della diretta andata in onda sul canale Twitch di Everyeye qualche giorno fa e che, come la quasi totalità delle nostre trasmissioni, può essere recuperata successivamente grazie al canale YouTube intitolato Everyeye On Demand, il quale fa da raccoglitore di tutte le vecchie dirette. In questo modo potete quindi recuperare le due ore di video che vedono come protagonista lo shooter in versione Beta, le cui partite contrappongono una squadra composta da quattro giocatori in carne ed ossa ad un team formato da altrettanti bot controllati dall'intelligenza artificiale. A tal proposito, nelle ultime ore la Beta di Halo Infinite si è aggiornata con una nuova difficoltà per i bot, che possono ora essere affrontati al livello Spartan, il più alto tra quelli disponibili.

Prima di lasciarvi alla replica della diretta Twitch, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate un video con uno degli utilizzi più fantasiosi del rampino nella Beta di Halo Infinite.