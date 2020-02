Halo Infinite: Frank O'Connor parla delle potenzialità dello Slipspace Engine

Recentemente 343 Industries ha pubblicato un video per riassumere i buoni proposti per il 2020 e oltre ad aver dichiarato che Halo non si piegherà alle leggi di mercato, lo studio ha ribadito anche le potenzialità del nuovo motore, lo Slipspace Engine.

Come sappiamo lo Slipspace Engine è un motore progettato appositamente per la nuova generazione e Frank O'Connor si è detto entusiasta di quanto creato fino ad oggi: "Dovevamo creare un motore che fosse non solo potente ma anche agile, così da facilitare il lavoro dei creatori. Si tratta di un lavoro tecnico importante, che servirà per costruire il futuro di Halo."

Alle parole di O'Connor seguono le dichiarazioni del direttore degli ingegneri David Berger: "Dovevamo costruire tool con nuove caratteristiche, per fare in modo di dare vita a elementi che prima non potevamo neanche pensare. Vogliamo che i creativi abbiano margine di manovra per pensare al futuro, non limitandosi agli standard attuale."

Il prossimo gioco di Master Chief è atteso per l'autunno 2020, il gioco accompagnerà il lancio di Xbox Series X sul mercato pur essendo disponibile anche su PC, Xbox One e Xbox One X. Recentemente è trapelata un'immagine leak di Halo Infinite, screenshot che 343 ha dichiarato "non essere troppo significativo" riguardo il lavoro svolto.