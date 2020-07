Halo Infinite: il free roaming del mondo ad anello nella cover dell'Artbook

Dark Horse ha pubblicato la splendida copertina dell'artbook di Halo Infinite. Il bozzetto in questione, realizzato dall'Art Director conosciuto con lo pseudonimo di Sparth, enfatizza la struttura free roaming del nuovo kolossal sparatutto di 343 Industries in arrivo a fine 2020 su PC, Xbox One e Xbox Series X.

Per dare forma a questo artbook di 200 pagine, gli autori di 343i hanno concesso a Dark Horse l'accesso a tutti i lavori svolti dagli artisti che hanno contribuito a plasmare la dimensione a mondo aperto di Infinite. All'interno del volume troveranno perciò spazio tutti gli artwork principali, i render e i bozzetti dedicati a Master Chief, ai soldati dell'UNSC, ai nemici, agli elementi di equipaggiamento (come armi e veicoli) e naturalmente agli scenari alieni del mondo ad anello che avremo modo di esplorare nei panni di John-117.



La cover dell'artbook, infatti, mostra l'eroe di Halo mentre osserva una radura dominata da una maestosa struttura architettonica e dalla vista della sezione distrutta del mondo ad anello, con delle porzioni fluttuanti dell'ecosistema alieno che, presumibilmente, potremo visitare nel corso dell'avventura, magari potenziando il rampino di Master Chief o attivando uno dei misteriosi portali che imperlano la mappa.

L'uscita di The Art of Halo Infinite è attesa per il 29 dicembre 2020, una data in placeholder che difficilmente coinciderà con quella (non ancora annunciata) dell'FPS venato di elementi RPG di Microsoft, attualmente prevista in maniera generica per la fine di quest'anno. Nei giorni scorsi, i vertici di 343i hanno specificato che Halo Infinite sarà un reboot spirituale con una struttura ludica concettualmente paragonabile a quella di un Halo Combat Evolved senza limiti, merito dell'approccio free roaming e della progressione ruolistica adottata dalla sussidiaria degli Xbox Game Studios.