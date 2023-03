Halo Infinite è una 'fucina' di creatività: tante novità in arrivo per la Forgia

Con l'ultima lettera aperta pubblicata da 343 Industries e condivisa con tutti gli appassionati di Halo, la sussidiaria degli Xbox Game Studios non si limita ad annunciare il raggiungimento del milione di creazioni con la Fucina di Halo Infinite ma preannuncia l'arrivo di tanti contenuti inediti per l'editor di mappe.

Con le dichiarazioni rese da Michael Schorr ai curatori del 'blog istituzionale' di Xbox Wire, lo sviluppatore capo della Forgia di Halo Infinite ringrazia tutti i creatori di contenuti che stanno partecipando alla Beta della Fucina e indica il percorso seguito da 343i per evolvere, migliorare e arricchire ulteriormente la già ampia offerta ludica e contenutistica dell'editor.

A tal riguardo, Schorr sottolinea che "la community di Halo continua a stupirci con l'innovazione, l'immaginazione e la grandezza dei progetti che sta portando avanti con la Forgia. Per questo abbiamo molti piani per espandere ulteriormente la Forgia, dall'introduzione di una modalità Mini Game passando a nuove categorie di oggetti e funzionalità 'budget' per aiutare a sostenere e alimentare la vostra curiosità".

Il percorso intrapreso da 343 per evolvere e ampliare la Fucina passerà ovviamente per le innovazioni previste con il lancio della Stagione 3 di Halo Infinite, una fase ingame che partirà il 7 marzo e che gli sviluppatori americani non esitano a descrivere come "il più grande update multiplayer di sempre". Non è un caso, infatti, se molti dei contenuti inediti della stagione Echoes Within derivino proprio dalla Forgia, come l'esilarante mappa multiplayer Art's Room con micro-Spartan e le ambientazioni Starboard, Perilous e Salvation.