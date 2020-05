Halo Infinite: il gameplay arriva a luglio insieme ad altri giochi Xbox Series X

Durante l'Inside Xbox del 7 maggio, il responsabile degli Xbox Game Studios Matt Booty ha confermato che Halo Infinite sarà uno dei protagonisti dell'evento Xbox di luglio, insieme ad altri titoli sviluppati dagli studi interni di Microsoft.

A luglio avremo non solo un assaggio del gameplay di Halo Infinite ma scopriremo anche novità sui progetti di Double Fine, Ninja Theory e Obsidian, oltre ai piani di altri studi interni Microsoft al lavoro su giochi per Xbox Series X. Come ribadito da Booty e da Phil Spencer, tutti i team Xbox Game Studios hanno attualmente in cantiere almeno un progetto per la console di nuova generazione, ci sarà dunque tempo e modo per svelarli tutti.

Halo Infinite è attualmente atteso a fine anno come gioco di lancio di Xbox Series X, inizialmente si pensava ad un possibile rinvio a causa dell'emergenza Coronavirus che ha costretto lo studio (così come tanti altri sviluppatori in Europa, Giappone e Nord America) a lavorare da casa in Smart Working. Phil Spencer ha più volte dichiarato che se necessario concederà al team tutto il tempo necessario per terminare il progetto, anche se questo vorrà dire rinviare il lancio del gioco, sembra però che questa eventualità sia scongiurata e il nuovo Halo dovrebbe riuscire a rispettare la finestra di lancio prefissata.