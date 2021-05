Halo Infinite tra gameplay e Beta: 'sarà un'estate gloriosa', parola di 343

L'ultimo diario di sviluppo sulle novità della versione PC di Halo Infinite ha offerto a Joseph Staten, direttore creativo di 343 Industries, l'opportunità di rinsaldare il rapporto con i fan della serie sparatutto di Microsoft preannunciando l'arrivo di quella che, a suo giudizio, sarà "un'estate gloriosa".

Nel passaggio conclusivo del ricco approfondimento sullo sviluppo di Halo Infinite pubblicato sulle pagine di Halo Waypoint, l'alto rappresentante della sussidiaria degli Xbox Game Studios ha scherzato sulla lunghezza dell'ultimo post spiegando come "anche se spero che le 1.000 parole che accompagnano questo diario con le nuove immagini di Halo Infinite vi siano piaciute, so già che per quando pubblicherò i nuovi video mi toccherà scrivere post da 10.000 parole!".

Sempre in merito alle sorprese previste per i fan di Master Chief da qui alle prossime settimane, Staten preannuncia l'arrivo di numerose novità: "La grande notizia è che l'estate, ovvero la stagione dei grandi eventi dell'industria dei videogiochi, è proprio dietro l'angolo e abbiamo dei piani gloriosi". Con queste premesse, possiamo dare praticamente per scontata la partecipazione di 343 Industries all'E3 2021 e agli show che il Team Xbox di Microsoft sta pianificando per questa estate.

Nel frattempo, ricordiamo a chi ci segue che 343 ha confermato che Halo Infinite avrà Cross-Play e Progressione Unificata tra tutte le piattaforme su cui vedrà la luce più avanti nel 2021, ossia PC Windows 10, Xbox One e Xbox Series X/S.