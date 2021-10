Halo Infinite, nuovo gameplay reveal stasera: 343 presenta il multiplayer competitivo

Dopo una seconda e approfondita prova del multiplayer di Halo: Infinite, è tempo per gli appassionati di lasciarsi la Beta alle spalle e dare un nuovo sguardo alla produzione in sviluppo presso gli studi di 343 Industries.

La software house di casa Microsoft invita i futuri Master Chief a raggiungerla sui lidi del Canale YouTube ufficiale di Halo, per un esclusivo gameplay reveal. L'appuntamento è più che imminente, con le trasmissioni che prenderanno il via nella serata di oggi, giovedì 14 ottobre, alle ore 19:00 del fuso orario italiano.

Il grande protagonista sarà il comparto multigiocatore di Halo: Infinite, con uno specifico focus sulle impostazioni legate alle competizioni competitive e classificate. A raccontare questo specifico aspetto dell'esclusiva Microsoft, la community troverà Andrew Witts, Lead Multiplayer Designer, ex pro player di Halo e membro del 343 Competitive Insights team. Ad affiancarlo, anche Sal "El Town" Mohanan e Andy “Bravo” Dudynskiy nelle vesti di conduttore. Un appuntamento dunque dal taglio molto tecnico e specifico, che consentirà di dare uno sguardo alle potenzialità più avanzate del multiplayer di Halo: Infinite.



In attesa di poter vedere in azione anche il comparto single player, ricordiamo che di recente Aaron Greenberg ha potuto giocare la Campagna principale di Halo: Infinite, della quale si è detto estremamente soddisfatto.