Halo Infinite: gettoni XP e skin gratis nel bundle Xbox Game Pass di gennaio?

Mentre l'evento con l'armatura da Samurai in Halo Infinite si prepara ad abbandonare la sezione eventi del menu principale, lo sparatutto 343 Industries potrebbe presto accogliere il secondo pacchetto gratuito dedicato agli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate.

A svelarlo è un recente leak del banner promozionale che dovrebbe a breve essere visualizzato da tutti gli abbonati alla versione premium del servizio Microsoft, all'interno della pagina delle ricompense. Dopo aver distribuito un primo pacchetto contenente consumabili e una skin per il fucile d'assalto MA40, questa volta i contenuti sono leggermente diversi. Se il leak dovesse essere confermato ufficialmente dal team di sviluppo, all'interno del bundle non troveremo solo 4 Gettoni Cambio Sfida e 4 Gettoni Punti Esperienza Doppi della durata di 60 minuti, ma anche una skin per modificare l'aspetto estetico del Warthog e applicargli una livrea dello stesso verde visto sull'arma del primo pacchetto.

Al momento non sappiamo esattamente quando il pacchetto arriverà sul Microsoft Store, ma dal momento che Microsoft ha promesso bundle mensili per gli abbonati e che il primo è arrivato al day one di Halo Infinite (l'8 dicembre 2021), è probabile che si tratti di ore o giorni.

