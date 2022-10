Halo Infinite è giocabile in 2D nei cabinati arcade della Modalità Forgia

La Modalità Forgia di Halo Infinite ha permesso ai giocatori di sbizzarrirsi nei modi più diversi, arrivando addirittura a trasformare lo sparatutto di 343 Industries in un titolo 2D a scorrimento orizzontale.

Questa creazione, realizzata dal modder Red Nomster, è riuscita a rendere funzionanti i cabinati arcade già visti nella campagna e nella mappa Streets del gioco, e a trasformarli in delle console capaci di riprodurre una versione bidimensionale dello stesso Halo Infinite. Una vera e propria 'Halo Inception'.

Come potete osservare nel video allegato alla news, i livelli di questo minigioco, seppur nella loro semplicità, presentano soluzioni comunque interessanti, con alcuni puzzle ambientali e nemici pronti ad attaccare il giocatore in qualsiasi momento. Le meccaniche base di gameplay sono ovviamente ridotte all'osso, ma non possiamo che apprezzare lo sforzo del creatore nella realizzazione di questa simpatica citazione al mondo di Halo.

Red Nomster, tra l'altro, non è nuovo a questo tipo di creazioni, avendo già lavorato a progetti come la mappa di Halo Infinite ispirata a Toy Story. Questa particolare mappa giocabile si è fatta apprezzare dalla community per i suoi tanti riferimenti al mondo della produzione targata Pixar.



Vi ricordiamo che la Modalità Forgia di Halo Infinite sarà introdotta come parte del Winter Update, in uscita l'8 novembre su console Xbox e PC.