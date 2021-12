Halo Infinite: un giocatore ha vinto 100 tutti contro tutti di fila

In prossimità dell'inizio dell'evento Winter Contigency in Halo Infinite, 343 Industries ha inserito nel gioco la modalità Massacro tutti contro tutti, la quale ha permesso ad un giocatore di raggiungere un record incredibile.

Parliamo di Mint Blitz, lo stesso utente di origini australiane che qualche settimana fa, prima ancora che la campagna di Halo Infinite venisse pubblicata ufficialmente, condivise un video nel quale mostrava una particolare tecnica attraverso la quale si poteva sorvolare la mappa sfruttando la fisica dello sparatutto. Torniamo a parlare di questo giocatore per narrarvi della sua impresa nel multiplayer gratis, nel quale è riuscito non solo ad accumulare 100 vittorie in Massacro tutti contro tutti, ma a fare una serie da 100. Avete capito bene, le vittorie ottenute dal giocatore sono consecutive e rappresentano un record, come dimostrato sui portali che consentono di tenere traccia delle prestazioni degli Spartan più abili di tutto il mondo.

Prima di lasciarvi al video che mostra in movimento Mint Blitz nella modalità online, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare un leak secondo il quale presto le modalità multiteam potrebbero arrivare in Halo Infinite insieme ad una corposa serie di modalità extra suggerite dalla presenza di medaglie tra i file di gioco.