Halo Infinite: giocatori delusi dalla nuova Roadmap, si diffonde il malcontento in rete

Dopo rumor e speculazioni, 343 Industries ha rivelato la nuova Roadmap di Halo Infinite, andando a delineare cosa i giocatori potranno aspettarsi nel corso dei prossimi mesi del 2022 oltre ai piani per il 2023. Ma come prevedibile, non tutti sono stati contenti delle novità confermate.

In rete si è infatti sollevato un forte malcontento tra diversi utenti, delusi non solo per la cancellazione della cooperativa in locale, ma anche per la partenza della Stagione 3 ancora parecchio lontana, con l'inizio fissato per marzo 2023 e non prima. La reazione generalmente negativa che si è diffusa in rete coinvolge anche diversi streamer, content creator e giocatori da sempre molto attivi su Halo Infinite, che si aspettavano qualcosa di più da parte di 343 Industries.

C'è chi sostiene come "l'impostazione live service non sta funzionando per Halo" e chi si ritiene "stanco di dover aspettare" di vedere l'ultimo Halo trasformarsi a tutti gli effetti in un gran gioco. Non manca qualcuno che ha apprezzato la trasparenza di 343i, pur ritenendo comunque "brutali" i piani in atto per il gioco. Il portale Kotaku fa inoltre notare che, dopo mesi, Halo Infinite è tornato ad essere un trend su Twitter come conseguenza del malcontento suscitato dalla Roadmap appena rivelata.

In ogni caso tra l'8 novembre 2022 e il 7 marzo 2023 saranno diversi i contenuti in arrivo con il Winter Update, tra la cooperativa online, la possibilità di rigiocare liberamente le missioni della Campagna già completate, 30 Tier gratis aggiuntivi per l'attuale Battle Pass e due nuove mappe per il multiplayer, il tutto senza dimenticare la Beta della modalità Forgia.

Negli scorsi giorni sono stati inoltre scoperti contenuti tagliati da Halo Infinite, tra i quali sembra ci siano anche i Prometeici.